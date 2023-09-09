منتخب البرتغال يهزم سلوفاكيا في عقر دارها

حقق منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على منتخب سلوفاكيا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ملخص مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

وسجل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز الهدف الوحيد لفريق البرتغال في الدقيقة الـ 44.

وفي الشوط الثاني، استمرت النتيجة على حالها ليحقق منتخب البرتغال 3 نقاط ثمينة، ويُصبح رصيدها 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة في التصفياتـ بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الثاني.

ونُقلت المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SPORT TV1 PORTUGAL, DIEMA SPORT HD , QAZ SPORT , CBS SPORT HD , NOVA SPORTS 1 HD.

وفي أول أمس الخميس، وقبل مباراة سلوفاكيا حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر على مليون و 497 ألفًا و 961 صوتًا في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا، ليفوز بالاستفتاء متفوقًا على 7 لاعبين تنافسوا معه.

وتفوق رونالدو على اللاعب الأردني أنس العوضات نجم فريق الوحدات الأردني و عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد، روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، حمزة عيسى لاعب فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني، الحالج مالك لاعب الأنصار اللبناني”.

وتألق رونالدو القادم من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع النصر في أول خمس جولات من بطولة دوري روشن، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف مع أصفر الرياض في بطولة الدوري.

وكان رونالدو تألق مع نادي النصر وساهم في فوز الفريق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في أغسطس الماضي، حيث سجل هدفين في شباك نادي الهلال في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم 12 أغسطس الماضي.