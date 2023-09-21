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بعد خسارة وديتي سبتمبر

منتخب السعودية الـ57 عالميًا

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
منتخب السعودية الـ57 عالميًا
المواطن - فريق التحرير

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تراجع منتخب السعودية الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.

تصنيف منتخب السعودية

وجاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المركز الـ57 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، والخامس على الصعيدين الآسيوي والعربي، وذلك بعدما تواجد في المرتبة الـ54 خلال التصنيف الأخير.

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وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الجديد، الإيطالي روبرتو مانشيني معسكرًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، ولعب وديتين، حيث خسر ضد كوستاريكا بنتيجة 3\1، وأمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

استعدادات الأخضر لكأس آسيا

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرًا في البرتغال شهر أكتوبر المقبل، وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، أمام منتخبي نيجيريا ومالي يوم 13 و17، وستُقام المواجهتان على ملعب “بورتيماو”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتأتي المباريات الودية التي يخوضها منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر انطلاقها في قطر، شهر يناير المقبل.

ويطمح مانشيني في تجهيز لاعبي الأخضر بشكل مميز، والعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة، من أجل التألق في بطولة كأس آسيا 2023، والمنافسة على اللقب، الذي يُعد هدفًا رئيسيًا له.

روبرتو مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

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