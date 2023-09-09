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في تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية ضد لبنان بتقدم المنتخب السعودي بثنائية دون رد وذلك في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

منتخب السعودية ضد لبنان

وسجل الأخضر هدفين في الشوط الأول عبر كل من عبدالله رديف وسعد الناصر في الدقيقتين الـ 11 والـ38.

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منتخب السعودية ولبنان

وكان الأخضر افتتح مشواره في التصفيات يوم الأربعاء الماضي، بالفوز على منغوليا بثلاثية لهدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المنغولي بهدف.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأخضر في الدقيقة الـ 87 في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب مصعب الجوير ثم أضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعند حلول الدقيقة الـ 13 من الوقت بدل الضائع، نجح الأخضر في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد مران، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3-1.

منتخب السعودية ولبنان

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