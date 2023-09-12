منتخب السعودية يخسر ودية كوريا الجنوبية بهدف

تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم الخسارة الثانية، في ثاني تجاربه الودية في معسكر مدينة نيوكاسل الإنجليزية، وذلك بعد الخسارة قبل قليل ضد منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد.

وسجل اللاعب تشو جيو سونج الهدف الوحيد للمنتخب الكوري في الدقيقة الـ 32 بعد خطأ في التمرير من اللاعب علي البليهي.

خسارة ثانية لـ منتخب السعودية في نيوكاسل

واستمرت النتيجة كما هي في الشوط الثاني، دون وجود لأي فرص خطيرة من قبل المنتخب السعودي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية.

وجاء تشكيل الأخضر لمباراة كوريا الجنوبية مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان”.

وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.