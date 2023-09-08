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منتخب فرنسا يهزم إيرلندا بثنائية

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
منتخب فرنسا يهزم إيرلندا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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نجح منتخب فرنسا في الفوز على منتخب إيرلندا- قبل قليل- بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

فوز ثمين لـ منتخب فرنسا 

وكان المنتخب الفرنسي تقدم بالهدف الأول عبر نجم ريال مدريد، أوريلين تشواميني في الدقيقة التاسعة عشرة.

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منتخب فرنسا - ماركوس تورام

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب ماركوس تورام الهدف الثاني للديوك في الدقيقة الـ 48.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المركز الأول في صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

أما منتخب إيرلندا فيحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.

مبابي - منتخب فرنسا

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