منتخب مصر يخسر أمام تونس بثلاثية في القاهرة

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خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل قليل أمام المنتخب التونسي وديًا بثلاثية لهدف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.
وارتكب الفريق المصري خطأين في أول 7 دقائق من عمر الشوط الأول، حيث نجح منتخب تونس في إحراز هدفين عبر عيسى ليدوني وحمدي فتحي لاعب الفريق المصري بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة.
وقلص اللاعب عمر كمال عبدالواحد الفارق للفريق المصري في الدقيقة الـ 33 من تصويبة قوية.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب التونسي حمزة رفيعة في إضافة الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 95.
وقبل مواجهة تونس، كان الفريق المصري أنهى مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2024، مساء الجمعة الماضية، بالفوز على المنتخب الإثيوبي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات.
وكان اللاعب مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز نجح في إحراز الهدف الوحيد للمنتخب المصري في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حافظ منتخب مصر على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات، أما منتخب إثيوبيا فتجمد رصيده عند 4 نقاط.
جدير بالذكر أن خسارة تونس اليوم هي أول خسارة يتعرض لها المدرب روي فيتوريا مع المنتخب المصري منذ توليه المسؤولية في عام 2022.