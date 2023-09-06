منتدى يستعرض الفرص الاستثمارية في حفر الباطن قريبًا

كشف محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود أنه سيكون هناك إعلان عن كثير من الفرص الاستثمارية قريبًا على هامش إقامة منتدى للاستثمار خلال الأشهر القادمة، والذي سيعلن عنه من قبل الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأشار سموه بأنه ستتم دعوة كل رجال الأعمال من داخل المملكة وأيضًا رجال الأعمال في دولة الكويت، وربما يكون هناك تعاون أكثر مع رجال الأعمال في دولة العراق.

ونوه سمو الامير منصور بن محمد أن المنتدى سوف يبرز كل الإمكانات التي قامت بها المحافظة ممثلة في أجهزتها الحكومية وأيضًا الفرص الاستثمارية المستقبلية التي سوف تضع حفر الباطن في الموقع الذي يليق بها، وتكون مفخرة لكل الأهالي.