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خلال رعايته لملتقى الجمعيات الخيرية

منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
منصور بن محمد: حفر الباطن يفيض فيها العطاء عبر 20 جمعية خيرية
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، اليوم ملتقى جمعيات حفر الباطن الخيري تزامنًا مع اليوم الدولي للعمل الخيري، بتنظيم من مجلس المسؤولية الاجتماعية ” إلفاء ” بالتعاون مع جمعية تراؤف وبحضور كبار مسئولي الجهات الحكومية ورؤساء مجالس أكثر من عشرون جمعية بالمحافظة من القطاع غير الربحي.

العمل الخيري في حفر الباطن

وبدأ اللقاء بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيها: مناسبة سعيدة نسلط فيها الضوء على شيء من مفاخرنا ولون من ألوان عطاءاتنا، فحيثما كان العمل الخيري نكون نحن في الطليعة بإذن الله بقيادة حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – .

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وأضاف سموه : إن تألق الوطن بتألق رجالاته، وتميزه بتميز غاياته وإنجازاته، فكانت البصمة خالدة والحراك فريد من نوعه، حيث أمضت بلادنا حاملة للشريعة الغراء التي أظهرت كل جميل ورفعت همة الإنسان إلى الإحسان، فأصبح البلد بلد عطاء ونماء، تعكسه توجهات ومبادرات رؤية مملكتنا المشرقة.

الجمعيات الخيرية

وأشار سموه إلى أن المحافظة يفيض فيها العطاء ويزهو بها النماء عبر عشرين جمعية تتنوع خدماتها وغاياتها لتغطي مجالات عدة، يستفيد من ثمراتها كل محتاج، في مساهمة فاعلة في التنمية وتأثير جميل في بناء الإنسان، ومشاركة في منظومة العمل الخيري على مستوى وطننا المعطاء.

الجدير بالذكر أن اللقاء يهدف لإبراز مخرجات ونتائج العمل التنموي والاجتماعي في المحافظة، وأثر تلك النتائج في الناتج المحلي والتي تسهم في العديد المجالات التنموية للمحافظة بأكثر من 12 مجالًا، يتكامل في خدمة ساكنيها ورفع مستواهم المعيشي والصحي والتعليمي والبيئي، عبر تقديم خدماتها وبرامجها لأكثر من 68 ألف مستفيدٍ ومستفيدة.

وفي ختام اللقاء كرم سمو محافظ حفر الباطن شركاء النجاح من الجهات المنظمة والتقطت الصور التذكارية مع الحضور.

 

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