منع الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي بالنيجر

كشفت رسالة إلى الطواقم الجوية نُشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا، أن النظام العسكري الحاكم في النيجر منع الطائرات الفرنسية من عبور المجال الجوي للبلاد.

الطائرات الفرنسية

وبحسب الرسالة التي صدرت مساء السبت، فإن المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس، وهي شركة الخطوط الجوية الفرنسية.

وأردفت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقًا أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة، باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

واكتفت شركة إير فرانس بالقول: إنها لا تحلق في المجال الجوي للنيجر، وفقًا وكالة فرانس برس.

إغلاق استمر شهرًا

وفي الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالي شهر.

وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاقه “إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقًا من دول مجاورة” في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريًّا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.