منع عرض الكائنات الحيوانية المصيدة خارج المركبات أو الطرقات العامة

أعلنت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حظر عرض الكائنات الحيوانية البرية المصيدة خارج المركبات، أو على الطرقات العامة، أو عن طريق الانترنت، أو أية وسيلة عرض أخرى.

صيد الكائنات الفطرية

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية (المادة 9) تنص على عدد من الجوانب الخاصة بتداول الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة والتي تشتمل على:

1- يلتزم كل حامل ترخيص صيد بري بوضع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة في المركبة المستخدمة خلال عملية الصيد، وإبرازها للمفتشين أو للجهة الأمنية المعنية.

2- يحظر عرض الكائنات المصيدة خارج المركبات، أو على الطرقات العامة، أو على الطرقات العامة، أو عن طريق الانترنت، أو أية وسيلة عرض أخرى.

بيع الكائنات المصيدة

3- يحظر بيع الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها دون ترخيص من المركز.

4- يحظر تصدير الكائنات الفطرية المصيدة دون ترخيص من المركز.