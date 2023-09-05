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في أول يوم من العام الدراسي

منع عشرات الفتيات من دخول مدارس فرنسا بسبب العباءة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
منع عشرات الفتيات من دخول مدارس فرنسا بسبب العباءة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير التربية الوطنية غابريال أتال، أن مدارس فرنسية أعادت عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

300 فتاة

وأفاد وزير التربية الوطنية غابريال أتال لشبكة بي إف إم، بأن حوالى 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

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وأردف غابريال أتال أن معظمهن وافقن على تغيير اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضًا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني.

حريات مدنية

وأثارت هذا الخطوة ترحيبًا من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.

وأفاد أتال بأنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول: إن العلمانية ليست قيدًا، إنها حرية.

وأردف الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة مجددًا بهذا اللباس سيتم إجراء حوار جديد.

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