وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة بعدسة “المواطن”.. لقطات من تدشين برنامج الولاء الوظيفي دوم منى زكي تتطرق إلى العائلة وتربية الأبناء وتفتتح الموسم الجديد من “كلام نواعم” 17 ألف صفقة عبر البورصة العقارية بـ 17 مليار ريال أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 8.76 كيلو من الشبو 6 أطعمة قد تتسبب في اختناق الأطفال طريقة وخطوات توقيع المستندات على هاتف آيفون مبادرات السعودية تعزز التزامها بالسلامة والأمن البحري تعليق الدراسة المسائية الحضورية بجميع مدارس مكة المكرمة
يعود برنامج “كلام نواعم” في موسم جديد مع نجاح المساعيد، شيرين عرفة، ندى باعشن، نجلا القحطاني على MBC1.
تستقبل الحلقة الأولى من البرنامج النجمة منى زكي، التي تتحدث عن العلاقة بين شريكين طموحين في الحياة، على غرار علاقتها بزوجها النجم أحمد حلمي. وتكشف لنا أسرار نجاح واستمرارية علاقتها مع زوجها وأولادهما.
وتسألها النواعم عن التنازلات التي يقدمها كل منهما أو أحدهما للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
وتتحدث زكي عن تربية الأبناء في هذا الزمن، فترى أن وضع قواعد وقوانين في التربية أمر مهم للغاية، لكن القيمة التي تعتبر الأهم في رأيها هي الحب، داعية إلى تعليم الأبناء أن يحبوا أنفسهم وأن يكونوا أشخاصاً طيبين لكي يواجهوا هذا العالم “الخطير” على الطفل من عدة نواحي.. عالم أصبح فيه الأطفال عرضة لكثير من التنمر والمخاطر.
وتتطرق الممثلة منى زكي إلى آخر أعمالها الدرامية “تحت الوصاية”، وعن نجاحه في تسليط الضوء على قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة الزوج في مواجهة أهل الزوج. أما في جدل النواعم فسنحكي عن الجمال بين نظرة المرأة لنفسها في مواجهة أحكام المجتمع والقواعد الصارمة التي يفرضها على المرأة.