منى زكي تتطرق إلى العائلة وتربية الأبناء وتفتتح الموسم الجديد من “كلام نواعم”

يعود برنامج “كلام نواعم” في موسم جديد مع نجاح المساعيد، شيرين عرفة، ندى باعشن، نجلا القحطاني على MBC1.

تستقبل الحلقة الأولى من البرنامج النجمة منى زكي، التي تتحدث عن العلاقة بين شريكين طموحين في الحياة، على غرار علاقتها بزوجها النجم أحمد حلمي. وتكشف لنا أسرار نجاح واستمرارية علاقتها مع زوجها وأولادهما.

تماسك الأسرة واستقرارها

وتسألها النواعم عن التنازلات التي يقدمها كل منهما أو أحدهما للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

تربية الأبناء في هذا الزمن

وتتحدث زكي عن تربية الأبناء في هذا الزمن، فترى أن وضع قواعد وقوانين في التربية أمر مهم للغاية، لكن القيمة التي تعتبر الأهم في رأيها هي الحب، داعية إلى تعليم الأبناء أن يحبوا أنفسهم وأن يكونوا أشخاصاً طيبين لكي يواجهوا هذا العالم “الخطير” على الطفل من عدة نواحي.. عالم أصبح فيه الأطفال عرضة لكثير من التنمر والمخاطر.

وتتطرق الممثلة منى زكي إلى آخر أعمالها الدرامية “تحت الوصاية”، وعن نجاحه في تسليط الضوء على قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة الزوج في مواجهة أهل الزوج. أما في جدل النواعم فسنحكي عن الجمال بين نظرة المرأة لنفسها في مواجهة أحكام المجتمع والقواعد الصارمة التي يفرضها على المرأة.