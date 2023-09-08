من سيكون بطل Battle Of The Baddest؟

عينٌ على لندن، والأخرى على الرياض، هكذا كان حال الملايين من مُحبي وعشاق النزالات، وهم يتابعون مُجريات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان التحدي الأهم في تاريخ النزالات “أشرس رجل على وجه الأرض”، والذي سيجمع بين تايسون فيوري بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل وفرانسيس أنجانو البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل في مواجهة مُرتقبة في افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة في 28 أكتوبر المقبل.

تحضيرات النزال

والتقى الملاكمان العالميان وجهًا لوجه في أوترنت بلندن خلال مؤتمر صحفي مكتظ بالمُعجبين والمهتمين بهذه الرياضة العالمية، في حدث حظي بمُشاهدة الآلاف من خلال البث المباشر عبر الإنترنت في إطار تحضيرهما للدخول إلى الحلبة لخوض النزال الشهر المقبل في فعالية تمثّل بداية موسم الرياض لهذا العام الذي يُعد أحد أكبر الفعاليات الترفيهية على مستوى العالم والذي يُرحّب بزواره من جميع أنحاء العالم.

وسيُقام النزال وفقًا لقواعد المُلاكمة الاحترافية حيث يتطلّع فيوري إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم الذي يمتد إلى 34 نزالًا على مدى 14 عامًا. بينما يُشارك خصمه أنجانو، الذي غادر بطولة القتال النهائي في يناير 2023م بعد 10 أعوام أمضاها كبطل للوزن الثقيل، في ظهوره الأول في حلبة الملاكمة وهو يحمل حاليًّا الرقم القياسي لــ أقوى لكمة على مستوى العالم.

أفضل افتتاح

وقال المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: نحن نسعى دائمًا لوضع معايير جديدة في كل ما نقوم به ولا أستطيع التفكير في طريقة أفضل لافتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض من قدوم اثنين من أبطال العالم ومن الرموز الرائدة في القتال وجهًا لوجه في الحلبة.

وستتخطى هذه المباراة حدودًا جديدة، ولا يسعنا الانتظار للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذا الحدث المهم.