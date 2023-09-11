مهرجان كيكون يجمع 14 فرقة كورية في السعودية

تستضيف السعودية، مهرجان كيكون للمرة الثانية، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر المقبل على مسرح محمد عبده في بوليفارد رياض سيتي.

14 فرقة مشاركة في مهرجان كيكون

ومن المقرر أن يشارك في مهرجان كيكون (K-CON) 14 فرقة كورية تُحيي على مدار يومين حفلاً موسيقياً عالمياً يقدمون من خلاله ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية، إلى جانب تخصيص معرض مصاحب يهتم بالثقافة الكورية.

ويُعد مهرجان كيكون الذي انطلق في عام 2012م أحد أكبر المهرجانات الثقافية الكورية، حيث استضافته ثماني مدنٍ في أربع قارات خلال الأعوام الماضية، وحظي بتفاعل جماهيري كبير يفوق مليون زائر.

الثقافة الكورية

ويُسلط المهرجان الضوء على الثقافة الكورية في مجالات متعددة مثل الموسيقى، والأزياء، والأكل، والمشروبات، والأفلام، وغيرها من المجالات الثقافية، ويتضمن معرضاً مصاحباً يُعرّف الزوار من المجتمع المحلي والسياح بالثقافة الكورية، كما يضم منطقةً مخصصة لبيع المنتجات الكورية.

وتأتي استضافة هذا المحفل العالمي بالسعودية في سياق تفعيل الاتفاقية التي وقّعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية في وقتٍ سابق، وتعكس حرص الوزارة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية 2030، وفي ضوء أهدافِها الإستراتيجية التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، إلى جانب توجّه وزارة الثقافة إلى استقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة.