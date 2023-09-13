الباطن يتعاقد مع خواكيم ماتشادو إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة بدءًا من الجمعة الشباب يستهدف الفوز الأول بدوري روشن الجمهور لـSSC: باقي خليل البلوشي وتكتمل المتعة استمرار تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض نصائح لاختيار سعات تبريد مناسبة لحجم الغرفة الوسط الرياضي ينعي حسن البحيري ويتذكر قصة اعتزاله مهند الحمدي يعقد قرانه على مدونة موضة لبنانية الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي
أعلن الممثل السعودي مهند الحمدي عقد قرانه على مدونة الموضة اللبنانية فرح مراد.
وشارك الحمدي صورًا من عقد القران على حسابه بتطبيق “انستجرام”، وعلق عليها بالقول: “بعد رحلة طويلة من المراجعات… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها”.
وأضاف “شاء ربي أن تكون نصيبًا لي وأكون نصيبًا لها، اللهم اجعله عقدًا تنعقد به سعادتنا”.
ووجه عدد من المشاهير والنجوم عددًا من التهاني لـ مهند الحمدي وعروسه فرح، متمنين لهم دوام السعادة والفرح ومنهم ناصر الدوسري، وسارة مراد التي قالت “ألف مبروك.. الله يسعدكم ويوفقكم”.
وكان الحمدي قد أعلن ارتباطه رسميًا بفرح مراد منذ أكثر من عامين، فنشر صورة وهما يرتديان خاتم الخطوبة معلنًا ارتباطه رسميًا بها، وعلّق قائلًا: “الحمد لله”.
على جانب آخر، شارك الحمدي في مسلسل “كسرة قلب” عبر منصة “نتفليكس”، الذي تم تصويره في بيروت، وسيبدأ عرضه ابتداءً من 20 سبتمبر الجاري.
ويضم المسلسل نخبة من الفنانين منهم: طلال الجردي، رشا بلال، دوجا حجازي.