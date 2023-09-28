Icon

وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي Icon تفاصيل اجتماع إبراهيم القاسم والأمين العام للاتحاد الآسيوي Icon 7 أحياء مستفيدة من السجل العقاري بالرياض Icon وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات Icon آلية الحصول على 150 ألف ريال غير مستردة من سكني Icon الأرصاد: أمطار رعدية بمعظم المناطق بدءًا من الغد Icon مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو Icon تسليم منازل المستفيدين من ترميم بالرياض والأحساء وحفر الباطن Icon الأخضر الأولمبي يخطف الأنظار بـ دورة الألعاب الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة الهلال ضد الشباب

مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحمل مباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن السعودي، مواجهة خاصة بين حارس مرمى الزعيم، المغربي الدولي ياسين بونو، ونجم الليوث، البلجيكي يانيك كاراسكو.

مباراة الهلال ضد الشباب

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
إزالة عربات الفود ترك من منتزهات حفر الباطن

إزالة عربات الفود ترك من منتزهات حفر الباطن

مركز دلني يُفعل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا

مركز دلني يُفعل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ياسين بونو في مواجهة كاراسكو

ويسعى ياسين بونو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتجاوز عقبة الشباب، ورد الاعتبار أمام كاراسكو، بعدما ساهم في تلقيه أكثر هزيمة خلال تواجده مع إشبيلية الإسباني.

ياسين بونو
بونو

وشارك ياسين بونو كاراسكو بشكل أساسي في مباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 6\1.

ولعب ياسين بونو المباراة كاملة، واهتزت شباكه بهدفين في الشوط الأول، و4 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، وشهدت تألق كاراسكو الذي أحرز هدف أتلتيكو مدريد الرابع، قبل أن يُغادر الملعب عند الدقيقة 86.

كاراسكو
كاراسكو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم