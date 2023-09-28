مواجهة خاصة بين ياسين بونو وكاراسكو

تحمل مباراة الهلال ضد الشباب في دوري روشن السعودي، مواجهة خاصة بين حارس مرمى الزعيم، المغربي الدولي ياسين بونو، ونجم الليوث، البلجيكي يانيك كاراسكو.

مباراة الهلال ضد الشباب

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

ياسين بونو في مواجهة كاراسكو

ويسعى ياسين بونو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتجاوز عقبة الشباب، ورد الاعتبار أمام كاراسكو، بعدما ساهم في تلقيه أكثر هزيمة خلال تواجده مع إشبيلية الإسباني.

وشارك ياسين بونو كاراسكو بشكل أساسي في مباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 6\1.

ولعب ياسين بونو المباراة كاملة، واهتزت شباكه بهدفين في الشوط الأول، و4 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني، وشهدت تألق كاراسكو الذي أحرز هدف أتلتيكو مدريد الرابع، قبل أن يُغادر الملعب عند الدقيقة 86.