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ضمن منافسات كأس موسم الرياض

مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وأجانب دوري روشن

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وأجانب دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وأجانب دوري روشن السعودي، على هامش انطلاق موسم الرياض.

مشاركة فريق مفاجأة

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ قد كشف عن تفاصيل ملعب بوليفارد هول، وأعلن عن افتتاحه بمواجهة بين الهلال والنصر، كما أكد أنه قد يستضيف كأس موسم الرياض أو سيتم إقامته على ملعب الأول بارك.

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وأكد أن كأس موسم الرياض 2023 سيشهد مشاركة فريق مفاجأة؛ وسيتم الكشف عنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بجانب الهلال والنصر، علمًا بأن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد شارك في النسخة الماضية.

باريس سان جيرمان - نجوم الهلال والنصر - كأس موسم الرياض

مانشستر سيتي ضد أجانب دوري روشن

وأوضح الصحافي سالم آل كليب، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن هناك مباراة ودية تجمع بين نجوم موسم الرياض “أجانب دوري روشن السعودي”، وفريق مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

وأشار إلى أن مواجهة مانشستر سيتي ضد أجانب دوري روشن السعودي، ستُقام على ملعب بوليفارد هول الذي يتم إنشاؤه حاليًا، ويُشبه استاد نادي شالكة الألماني “فيلتينس أرينا”، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف متفرج بحد أقصى.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة مانشستر سيتي ضد نجوم دوري روشن السعودي، مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني “النصر”، ثنائي الاتحاد، الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي، وغيرهم من النجوم.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @UAFAAC

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