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ضمن منافسات دوري روشن

مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الفتح ضد الوحدة في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية من الفريقين لتقديم أداء مميز، وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الفتح ضد الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح ضد الوحدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز السابع.

مباراة الفتح ضد الوحدة
موعد المباراة – المصدر @FatehClub

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل النموذجي مباراة الفتح ضد الوحدة، بهدف استعادة نغمة الانتصارات سريعًا في دوري روشن، حيث يُقدم الفريق أداء مميزًا، إلا أنه خسر بصعوبة أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ما يُحفز لاعبيه للتألق وحصد نقاط مباراة اليوم.

الفتح
لاعبو الفتح

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مستوى مميزًا في المباريات الأخيرة، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة الانتصارات والاستمرار في التقدم بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

كما ظهر الفريقان بشكل مميز في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل مباراة الفتح ضد الوحدة اليوم، حيث نجحا في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16، بعد الفوز على الأخدود والعروبة.

الوحدة
لاعبو الوحدة

 

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