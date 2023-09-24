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جرى إحالتهما إلى النيابة العامة

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالمدينة المنورة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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