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جرى إحالتهم للنيابة وجهة الاختصاص

مواطنان ومخالف في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بـ 3 مناطق

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
مواطنان ومخالف في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بـ 3 مناطق
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات

وألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث – عسير (116) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (20) كيلوجراماً من نبات القات المخدر ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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