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الأهالي يدعون لها بأن يتقبل عملها

مواطنة تستقطع جزءًا من منزلها كممر للمصلين بحائل

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
مواطنة تستقطع جزءًا من منزلها كممر للمصلين بحائل
المواطن - فريق التحرير

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استقطعت المواطنة ‏العاتي بنت سلامة الخمسان، جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في حائل، مجسدة كل معاني الخير والعطاء، لتكون مثالًا يحتذى به بين أبناء وبنات السعودية.

حكاية إنشائه

بدورهم، أعرب عدد من أهالي الحي وسكان المنطقة، عن سعادتهم وفخرهم بما فعلته العاتي، حيث قال مسن من أهالي الحي: إن الممر يؤدي إلى المسجد في حائل، مشيرًا إلى أنه حينما تحدث أحد الأشخاص معها بأنهم بحاجة إلى ممر إلى المسجد ردت عليه قائلة: أبشر.

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في السياق ذاته، أضاف أحد أقاربها، أن عمته افتتحت هذا الممر من أجل أهل الحارة، وهو خير لها وللمسلمين، مشيرًا إلى أن الجميع يستخدمون الممر للذهاب إلى المسجد والبقالة والمخابز.

تفاعل واسع

وأوضح أنها عندما باعت المنزل اشترطت على المشتري عدم إغلاق الممر، ووافق الأخير، وفرح بذلك للتسهيل على الناس.

وحقق الفيديو الذي نشرته قناة العربية عبر منصة إكس، تفاعل واسع من قبل مستخدمي المنصة، وسط دعوات للعاتي بأن يتقبل الله عملها وأن يكثر من أمثالها.

 

 

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