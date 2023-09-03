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رغم إبلاغها الجهات المختصة

مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مواطنة عن معاناتها من تدفق مياه الصرف الصحي وانتشارها بالشارع الذي تسكن فيه وأمام منزلها بمدينة الرياض؛ ما سبب لهم انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

شهران ولم تحل المشكلة

وأوضحت المواطنة أنها تقدمت ببلاغات عدة لشركة المياه والبلدية وأمانة الرياض الذين بدورهم أخبروها بأن مشكلتها مع منظم المياه.

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وأضافت أن المشكلة منذ شهرين ولم يتم حلها حتى الآن، كما أن الحشرات والروائح الكريهة انتشرت بشكل كبير.

رد منظم المياه

من جانبه، رد حساب منظم المياه في منصة إكس قائلًا: الأخت الكريمة.. سعدنا بالتواصل معكم عبر الرسائل الخاصة دمتم بخير.

تعليق شركة المياه

كما علقت شركة المياه على شكوى المواطنة بقولها: البلاغات المرسلة موجهة للزملاء وسيتم خدمتك بإذن الله، كما أكدت الشركة أنها تتابع ملاحظات المواطنة، وسيتم معالجتها بأقرب وقت.

 

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