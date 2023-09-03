مواطنة تشتكي من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين أمطار وسيول وبرد في الطائف ولقطات للأجواء صفقة كاراسكو تعوض عثرات الشباب السعودي تحركات جديدة لمجموعة بريكس من أجل مواجهة الدولار كوكب الزهرة يزين سماء السعودية فجرًا الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي عروض مذهلة بطائرتين سعوديتين تایفون في معرض أثينا الكونجرس يستعد للتصويت على عزل بايدن رياضة وسياحة وسينما.. القوة الناعمة تحلق باسم السعودية إلى آفاق عالمية نادي الفتح: فراس البريكان أصر على الرحيل رغم التجديد له
كشفت مواطنة عن معاناتها من تدفق مياه الصرف الصحي وانتشارها بالشارع الذي تسكن فيه وأمام منزلها بمدينة الرياض؛ ما سبب لهم انتشار الحشرات والروائح الكريهة.
وأوضحت المواطنة أنها تقدمت ببلاغات عدة لشركة المياه والبلدية وأمانة الرياض الذين بدورهم أخبروها بأن مشكلتها مع منظم المياه.
وأضافت أن المشكلة منذ شهرين ولم يتم حلها حتى الآن، كما أن الحشرات والروائح الكريهة انتشرت بشكل كبير.
من جانبه، رد حساب منظم المياه في منصة إكس قائلًا: الأخت الكريمة.. سعدنا بالتواصل معكم عبر الرسائل الخاصة دمتم بخير.
كما علقت شركة المياه على شكوى المواطنة بقولها: البلاغات المرسلة موجهة للزملاء وسيتم خدمتك بإذن الله، كما أكدت الشركة أنها تتابع ملاحظات المواطنة، وسيتم معالجتها بأقرب وقت.
@saudimomrah @Water_Regulator @Amana940 @Balady_CS @NWCcare @nwc_media
قدمت شكوى على شركة المياة والبلدية وامانة الرياض وكلهم قالو المشكلة من منظم المياةاتصلو علينا من يومين وقالوبيحلوهاوشوفة عيونكم مياة الصرف مازالت تتدفق والريحة والحشرات لاتوصف
الوضع كذا من شهرين واكثر pic.twitter.com/PKAQjnzFET
— 𝓡𝓲𝓶𝓪 🦋 (@0Rima30) September 3, 2023