مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا

قدم عدد من المواطنين نصائح بشأن كيفية ادخارهم وكم نسبة الادخار المفترضة شهريًّا، مؤكدين المثل القائل: “القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.

كم نسبة الادخار؟

وقال أحد المواطنين في استطلاع أجرته قناة “العربية”: إن نسبة الادخار يجب أن تكون ما بين 25 لـ 30% من الراتب، فيما أكد آخر أن الادخار في حياته موجود ما بين 15 إلى 25%، حيث يواجه الإنسان أحيانًا ظروفًا لا يعلم عنها شيئًا.

تقسيم الراتب

وأكدت مواطنة أنها تؤيد بشدة الادخار من الراتب، حيث تدخل 40% من راتبها مع صرفها 30% على حياتها وصرف الباقي في شيء آخر.

وتابع مواطن آخر بالقول: إن تقسيم الراتب إلى 3 أجزاء والاستفادة من جزء بالادخار هو مهم جدًّا من أجل استخدامه في حاجة مهمة أو سيولة مالية لم تستطع توفيرها في أيام أخرى.

مستويات الادخار في السعودية

وفي وقت سابق، كشف المستشار المالي عاصم الرحيلي، أن مستويات الادخار في السعودية منخفضة بالنسبة إلى العالم.

وأردف عاصم الرحيلي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الراصد”، أن من ضمن أسباب ذلك أن نظام التقاعد السعودي كريم جدًّا مع المستفيدين مقارنة بالكثير من الدول، ما يخفف حمل ضرورة الادخار لما بعد التقاعد.

واسترسل المستشار المالي، أن الأغلبية يستطيعون أن يكونوا موظفين ناجحين برواتب عالية وقلة يستطيعون أن يصبحوا تجارًا، مشيرًا إلى أن “وصف الوظيفة بالعبودية وأن تكون مدير نفسك وغيره من الدعوات” غير صحيحة تمامًا.