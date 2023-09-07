مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة

عبر صاحب محل حيوانات عن غضبه من المواطنين الذي يتركون قططهم أمام محله ويذهبون بلا رجعة من دون التحدث معه أو الاهتمام بهم.

ترك القطط لإبراء الذمة

وقال صاحب المحل في مقطع فيديو متداول: “يا بشر أقسم بالله تسألون، لا تحطون في ذمتنا شي إحنا بريئين منه”، لافتًا إلى أن أحدهم ترك قطة حامل أمام المحل وذهب معتقدًا أنه أبرأ ذمته فيها، كما قام آخر بترك قطة عمرها شهران وكانت مريضة.

وأوضح أن هذه القطط تكون مليئة بالفطريات وإذا أدخلها إلى المحل مع بقية الحيوانات سوف تقوم بنقل العدوى لها وتفتح عليه مشاكل كبيرة هو في غنى عنها.

جدل بين رواد إكس

وعلق يوسف الفاضل على المقطع بقوله: “احتسب الأجر وتأكد أنك إذا احتسبت فوق الأجر راح تنفتح لك أبواب الخير وواضح ما شاء الله إنك شخص حريص وسمعتك طيبة لذا نسق مع الجمعيات وفيه ناس عندها استعداد تدعم مثل هذه الأمور اللي ممكن تكون سبب في نجاتك رزقك رحمة رب العالمين سواء لصاحب العيادة أو غيره”.

وأضاف آخر: “أصحاب المحل على حق، يجب على أصحاب القطط أن يسألوا قبل أن يتركوا قططهم”، بينما رأى آخر أن هذا أمر غير مقبول، مؤكدًا أنه يجب على أصحاب القطط أن يهتموا بها بشكل جيد.