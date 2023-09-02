النصر يُمطر شباك الحزم بخماسية في ليلة تألق رونالدو مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة برفحاء تساقط حبات برد كثيفة على جنوب مكة المكرمة إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق حتى مساء الغد رقم قياسي لـ هالاند بعد خماسية مانشستر سيتي رولز رويس تعلن عن سيارتها الجديدة الأغلى بالعالم النصر يتفوق على الحزم بثنائية في الشوط الأول مشجع لـ الاتحاد يرمي تلفازه خارج منزله بعد الكلاسيكو لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول على الباحة سياسات بايدن الاقتصادية ستجعل أمريكا والعالم أكثر فقرًا
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة رفحاء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.