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جرى إحالته إلى النيابة العامة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة برفحاء

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة برفحاء
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة رفحاء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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