الشباب يعلن موعد وصول رومان سايس الأخضر يكشف تفاصيل إصابة رياض شراحيلي الأرصاد: لا آثار مباشرة من إعصار دانيال على السعودية فارس عوض ينضم إلى قنوات SSC إحباط تهريب 39 طنًا من القات و837 كجم حشيش بـ4 مناطق غابري فيغا يصل جدة الشورى يدعو إلى حصر فرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6 مواطن في قبضة الأمن لترويجه القات بجازان قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (95) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.