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جرى إحالته إلى جهة الاختصاص

مواطن في قبضة الأمن لترويجه القات بجازان

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه القات بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (95) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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