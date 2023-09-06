مواطن يبتكر طريقة ذكية لمناداة ابنته من المدرسة وهو داخل السيارة

كشف مواطن عن طريقة مبتكرة لمن يعاني من إخراج أبنائه من المدرسة بسبب طول الانتظار وزحام أولياء الأمور وأقارب الطلاب أمام باب المدرسة.

ساعة نادني

ووثق المواطن مقطع فيديو من أمام المدرسة وهو ينتظر ابنته داخل سيارته دون أن ينزل من أجل مناداتها، كما أظهر اصطفاف الآباء في طابور طويل لمناداة أبنائهم.

وأوضح الأب أن الطريقة المبتكرة والبسيطة تتمثل في إلباس ابنته ساعة ذكية اسمها (نادني) والتي بداخلها شريحة ويقوم بالدق عليها فإذا ضغطت البنت على الساعة يأتيه إشعار بأن الخط مشغول، وهو ما يدل على أن ابنته انتبهت لاهتزاز الساعة.

ولفت الأب إلى أن الساعة لا تصدر صوتًا بل تهتز فقط، ولا يوجد بها ألعاب أو كاميرا فهي آمنة تمامًا داخل المدرسة، موضحًا أنها ثاني سنة يستعمل فيها هذه الساعة.

إعجاب بالفكرة

وحظي الفيديو بإعجاب بين رواد منصة إكس، حيث قال متابع يدعى حالم: جميلة الفكرة، بس أحس شريحة كبرت الموضوع.. يعني لو اقتران بعيد المدى وترسل تنبيه أنك برا وتنتهي القضية.

وأضاف آخر: إذا الأب أو الأم يستخدمون عقولهم صح وعندهم مرونة عالية لإيجاد حلول وبدائل ويدربون عيالهم على هالمهارات، فنجاحات أولادهم بالمستقبل القريب شبه مؤكدة.

عدم وضوح مكبرات الصوت

وتابعت أخرى: فكرة جميلة لأن مكبرات الصوت غير واضحة داخل المدارس وبعض المشرفات لا تستطيع القيام بمنادات الطلبات كدفعة واحدة.

وعلقت بتول بقولها: جميل كان فيه جهاز قديم من قطعتين اسمه العائلة أعتقد يكون مع الطالب وإذا جا السائق يدق عليه ويوصل من مسافة بعيدة.