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النظام الجديد يتيح النقل بعد أكثر من سنة

مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
مواطن يتفاجأ بنقل خدمات سائق تابع لمؤسسته دون علمه
المواطن - فريق التحرير

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اشتكى أحد المواطنين من نقل خدمات سائق تابع لمؤسسته إلى مؤسسة أخرى دون الرجوع له وموافقته، على الرغم من قيامه بتجديد إقامة العامل وسداد المخالفات.

نقل خدمات سائق

وقال أبو عبدالكريم القحطاني في شكواه “تفاجأت بأحد السائقين التابعين لمنشأتنا يرسل لي على الواتساب الخاص بهاتفي صورة هوية إقامته الجديدة وقد أصبح تحت إدارة صاحب عمل آخر”.

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وأضاف أنه اتصل على الرقم الموحد لمنصة قوى وتم إبلاغه بأن النظام الجديد يتيح للوافدين المقيمين لأكثر من سنة نقل خدماتهم لصاحب منشأة آخر دون الرجوع لصاحب العمل السابق.

وأكد القحطاني أنه جدد للسائق إقامته وسدد رخصة عمله لمدة عام والتي كلفته 10350 ريالًا، بالإضافة للتأمين الطبي البالغ 340 ريالًا ومبالغ سداد مخالفات على السائق أيضًا بقيمة 1000 ريال ولم يمض على تجديد أوراقه أكثر من 5 أشهر، متسائلًا “من يعوضني عن خسارتي؟ وما فائدة العقد الإلكتروني الذي بيني وبينه والصادر من منصة قوى التابعة لكم وينتهي بعد سنة؟ وما فائدة البنود الجزائية بيني وبين الوافد المذكور في العقد؟”.

حقوق أصحاب المنشآت التجارية

ولفت إلى أن نطاق منشأته أخضر مرتفع وملتزم بنظام مدد الأجور وجميع عقود الموظفين موثقة في منصة قوى، مستطردًا بالقول “النظام الجديد يقول إن العامل أو الوافد له أحقية الانتقال لصاحب عمل آخر بعد مضيه سنة داخل السعودية حتى وإن كان عقده ساريًا ومتبقيًا على انتهائه فترة طويلة، لكن هذا القرار سيدع المجال مفتوحًا لخسارة المنشآت وإقفالها بمغادرة موظفيها كيفما أرادوا”.

وتابع “نعلم مدى حرصكم على حقوق الوافدين ومعاملتهم بإنسانية، ولكن نحن أصحاب المنشآت التجارية بشر أيضاً ولنا حقوق ومثل هذه القرارات تكسر أظهرنا”.

من جانبه، علق أحد المتابعين على هذه الشكوى، مؤكدًا أنه واجه نفس الأمر قائلًا “والله نفس الوضع مجدد إقامات 3 سواقين ومكلفيني مبلغ وقدره وبعد ما دربتهم وخسرت عليهم أتفاجئ أنهم ناقلين على شركة ثانية”.

رد منصة قوى

وردت منصة قوى على الشكوى قائلة عبر حسابها على منصة “إكس” “نفيدكم أنه يمكن للموظف النقل بفترة إشعار 90 يومًا إذا أكمل سنة منذ دخوله السعودية وفي حال لم يكمل سنة فلا بد من موافقة صاحب العمل”.

العقد سارٍ بين الطرفين

فيما ذكر خبير القضايا العمالية عبدالرحيم الغامدي “هذا الصح والمعمول به.. أما انتقال العامل لمنشأة أخرى بدون موافقة صاحب العمل الأول فلا يتم والعقد سارٍ بين الطرفين”.

وأضاف “ويجيز له النظام الانتقال دون موافقة صاحب العمل حال انتهاء عقده أو لأسباب أخرى منها النطاق الأحمر أو عدم دفع الأجور.. وهذا ما حددته مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”.

يذكر أن الحالات التي يتم فيها نقل كفالة العامل من مؤسسة لأخرى دون موافقة صاحب العمل منها ما يلي:

  • إذا لم يحصل العامل على راتبه الشهري لأكثر من 3 شهور.
  • عدم قيام صاحب العمل بتجديد هوية مقيم للعامل
  •  أن يكون صاحب العمل لم يقم بإصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من تاريخ دخوله السعودية.
  • أن يكون وضع صاحب العمل في المنصة الحمراء من برنامج نطاقات.
  • إذا لم يتم توثيق عقد العمل إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل.

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