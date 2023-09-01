مواطن يسجد شكرًا لله بعد إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في السعودية

فحص طبي لـ كاراسكو خلال ساعات قبل التوقيع للشباب سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم يورغن كلوب: محمد صلاح ليس للبيع الأرصاد: أمطار غزيرة على عسير حتى الـ11 مساءً القبلان: توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ضرورة تنموية سانتي أونا: محمد صلاح لن يصل جدة اليوم القنصلية في هونغ كونغ تحذر المواطنين: ابتعدوا عن إعصار ساولا تفوق الهلال ضد الاتحاد قبل الكلاسيكو اليوم التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال الأرصاد: أمطار وتدني الرؤية على جازان حتى الـ8 مساءً
وثق مقطع فيديو لحظة إنسانية لمواطن يسجد شكرًا لله بعد إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في السعودية، عبر طائرة الإخلاء الطبي.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، المواطن وهو يسجد شكرًا لله بعد الوصول لمطار الملك عبدالعزيز في جدة عقب إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في السعودية عبر طائرة إخلاء طبي.
وكانت قد أعلنت سفارة السعودية في بولندا، نقل مواطنة من بولندا إلى المملكة بعد تعرضها لوعكة صحية.
وقالت سفارة السعودية في بولندا عبر منشور بمنصة إكس: إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على مواطنيها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي أمس الخميس، وبالتنسيق مع السفارة في وارسو بنقل مواطنة سعودية بعد تعرضها لوعكة صحية في بولندا استدعت نقلها للمملكة لاستكمال علاجها.
شاهد.. مواطن يسجد شكراً لله بعد الوصول لمطار الملك عبدالعزيز في #جدة عقب إنقاذ والدته ونقلها لاستكمال علاجها في #السعودية عبر طائرة إخلاء طبي pic.twitter.com/eFWuXQM3Dw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 1, 2023