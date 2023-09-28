مواطن يوثق الغش في سيارة مقصوصة معروضة للبيع

وثق مواطن مقطع فيديو كشف من خلاله الغش في سيارة معروضة للبيع على أنها جديدة لكنه اكتشف أنها مقصوصة.

وأظهر الفيديو المتداول محاولة المواطن إثبات أن السيارة مقصوصة بكل الطرق، حيث طلب من البائع بتسليط الضوء على مكان القص وعلق الشاب قائلًا “لو ببلاش لا تاخذها”.

واستنكر البائع أن تكون السيارة مقصوصة، بحجة أنها من السمكرة وليست مقصوصة، زاعمًا أن القص يكون عن طريق قص الرفرف كاملًا.

أشهر طرق الغش

وتتنوع طرق الغش في السيارات التي تتضمن التلاعب بعداد السيارة بحيث تمر على الفحص دون اكتشاف الأمر، وكذلك إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة، وكذلك الغش في قطع غيار السيارات.

ويقع الكثير من الزبائن فريسة لحالات النصب والغش التجاري؛ لافتقارهم للخبرة الكافية في تقييم السيارات واكتشاف عيوبها.

الإبلاغ عن غش

وفي السياق ذاته، تحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.