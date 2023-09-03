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تنقسم لفترتين للرجال والنساء

مواعيد تفويج حملة التصاريح لزيارة الروضة الشريفة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
مواعيد تفويج حملة التصاريح لزيارة الروضة الشريفة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:

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مواعيد الرجال

الفترة الأولى: من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر.

الفترة الثانية: من 11.30 صباحًا إلى صلاة العشاء

مواعيد النساء

الفترة الأولى: من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا.

الفترة الثانية: من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل.

زيارة الروضة الشريفة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط أساسي قبل زيارة الروضة الشريفة، فضلًا عن إصدار التصريح اللازم من تطبيق نسك.

وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة: “لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.

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