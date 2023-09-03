مواعيد تفويج حملة التصاريح لزيارة الروضة الشريفة

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:
الفترة الأولى: من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر.
الفترة الثانية: من 11.30 صباحًا إلى صلاة العشاء
الفترة الأولى: من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا.
الفترة الثانية: من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الحج والعمرة عن شرط أساسي قبل زيارة الروضة الشريفة، فضلًا عن إصدار التصريح اللازم من تطبيق نسك.
وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة: “لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا”.