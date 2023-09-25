مواعيد زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية

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تحدث خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، عن مواعيد الزراعة الشتوية والصيفية.
وقال الزعاق خلال فقرته تقويم المذاعة على قناة العربية: أقسام الزراعة تشمل: زراعة شتوية بموسم الخريف، وزراعة صيفية تكون في موسم الربيع.
وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن النوع الثالث يشمل الزارعة المختلطة وهي الزراعة التي تتضمن زراعة جميع المحاصيل وتشمل: 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول موسم العقارب (الثلث الأول من فبراير).
وتابع، أن أفضل مواسم الزراعة آخر أيام موسم سهيل، وأول أيام موسم الوسم مثل الأيام الحالية، مشيرًا إلى أن المزارعين يجهزون الأرض حاليًّا استعدادًا لموسم الزراعة الشتوية القادمة.
تنقسم الزراعة لثلاثة أقسام.. ما هي؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/zwrvJ2n4e3
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 25, 2023