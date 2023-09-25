Icon

موقف عقد الإيجار للحصول على دعم الضمان الاجتماعي Icon هل يرحل جيسوس قبل مباراة الشباب ؟ Icon الترفيه تتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير كوادرها Icon أزمة دولية جديدة تشتعل بين كوسوفو وصربيا وكلمة السر روسيا Icon لحظة القبض على أكبر عصابة دولية لتهريب الكبتاجون في دبي Icon تعادل مثير لـ الزمالك ضد المقاولون Icon الحقيل: مخطط قمم السودة تطوير لوجهة جبلية سياحية فاخرة Icon الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية Icon إيقاف 5 ضباط وعسكرييْن لحظة استلامهم رشاوى Icon تشكيل النصر لمواجهة أُحد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
زراعة شتوية بموسم الخريف وصيفية في الربيع

مواعيد زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
مواعيد زراعة المحاصيل الشتوية والصيفية
المواطن - فريق التحرير

تحدث خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، عن مواعيد الزراعة الشتوية والصيفية.

زراعة شتوية

وقال الزعاق خلال فقرته تقويم المذاعة على قناة العربية: أقسام الزراعة تشمل: زراعة شتوية بموسم الخريف، وزراعة صيفية تكون في موسم الربيع.

قد يهمّك أيضاً
ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال

ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال

وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن النوع الثالث يشمل الزارعة المختلطة وهي الزراعة التي تتضمن زراعة جميع المحاصيل وتشمل: 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول موسم العقارب (الثلث الأول من فبراير).

وتابع، أن أفضل مواسم الزراعة آخر أيام موسم سهيل، وأول أيام موسم الوسم مثل الأيام الحالية، مشيرًا إلى أن المزارعين يجهزون الأرض حاليًّا استعدادًا لموسم الزراعة الشتوية القادمة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار