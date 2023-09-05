مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

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أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في جدة، عن مواجهة عربية محتملة بين الاتحاد والأهلي المصري ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.
وتُقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
وتنطلق منافسات الدور الثاني، يوم الجمعة 15 ديسمبر، بمواجهتين، حيث يلعب أوراوا ريد دايموندز الياباني ضد كلوب ليون المكسيكي عند الساعة 5:30 مساء، ويُلاقي الأهلي المصري المتأهل من المباراة الافتتاحية عند التاسعة مساء.
وفي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، يلعب المتأهل من مواجهة الأهلي والمباراة الافتتاحية ضد الفريق المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 18 ديسمبر.
ويواجه مانشستر سيتي المتأهل من مباراة ليون وأوراوا، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، وتُقام مواجهة تحديد المركز الثالث، عند الساعة 5:30 مساء يوم 22 ديسمبر، ويُقام النهائي في اليوم ذاته عند الساعة التاسعة.