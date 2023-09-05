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تنطلق البطولة ديسمبر المقبل

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في جدة، عن مواجهة عربية محتملة بين الاتحاد والأهلي المصري ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

افتتاح كأس العالم للأندية 2023

وتُقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

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ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح كأس العالم للأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

مواعيد المباريات

وتنطلق منافسات الدور الثاني، يوم الجمعة 15 ديسمبر، بمواجهتين، حيث يلعب أوراوا ريد دايموندز الياباني ضد كلوب ليون المكسيكي عند الساعة 5:30 مساء، ويُلاقي الأهلي المصري المتأهل من المباراة الافتتاحية عند التاسعة مساء.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

وفي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، يلعب المتأهل من مواجهة الأهلي والمباراة الافتتاحية ضد الفريق المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 18 ديسمبر.

ويواجه مانشستر سيتي المتأهل من مباراة ليون وأوراوا، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، وتُقام مواجهة تحديد المركز الثالث، عند الساعة 5:30 مساء يوم 22 ديسمبر، ويُقام النهائي في اليوم ذاته عند الساعة التاسعة.

كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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