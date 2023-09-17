مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية احتفالًا باليوم الوطني

تشارك وزارة الدفاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، في مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستقام في عدد من مناطق المملكة.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات تايفون، وف- 15 إس، وتورنيدو، وف- 15 سي في 13 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الظهران، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر.

وأعلنت الوزارة مساء اليوم عن مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية بمناسبة اليوم الوطني 93 والتي جاءت على النحو التالي:

الرياض:

شمال طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول- حديقة أم عجلان بحي القيروان يومي 22 و23 سبتمبر عند الساعة 4:30م.

جدة:

الواجهة البحرية من يوم 17- 20 سبتمبر عند الساعة 5 مساء.

الخبر:

الواجهة البحرية 26- 27 سبتمبر عند الساعة 4:30م.

الدمام:

الكورنيش الشرقي يومي 18 و19 سبتمبر عند الساعة 4:30م.

الجبيل:

كورنيش الفناتير يومي 18 و19 سبتمبر عند الساعة 4:40م.

الأحساء:

منتزه الملك عبدالله البيئي طريق الملك عبدالله يومي 18 و19 سبتمبر عند الساعة 5:10م.

الخبر:

الواجهة البحرية يومي 18 و19 سبتمبر عند الساعة 4:30م.

حفر الباطن:

هلامول يوم 30 سبتمبر الساعة 4:30م.

خميس مشيط:

في البوليفارد وسراة عبيدة وتنمية وقاعدة الملك خالد الجوية يومي 22 و23 سبتمبر الساعة 5:00م.

أبها:

في طريق الملك خالد وشارع الفن يومي 22 و23 سبتمبر الساعة 5:00م.

تبوك:

طريق الملك فيصل ومنتزه الأمير فهد بن سلطان يومي 22 و23 سبتمبر الساعة 5:45م.

الطائف:

منتزه الردف والشفا والهدا يومي 22 و23 سبتمبر الساعة 5:30م.

الباحة:

حديقة الأمير محمد بن سعود ومنتزه غابة رغدان وحديقة الأمير حسام بن سعود يومي 22 و23 سبتمبر الساعة 5:00م.

الجوف:

بحيرة دومة الجندل وجامعة الجوف وقاعدة الجوف الجوية يوم 2 أكتوبر الساعة 4:30م.

ويقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروضًا جوية في سماء عدد من مدن المملكة احتفاءً باليوم الوطني، وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعالياته بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي، ومسيرة لدراجي القوات البحرية بالرياض.

وسيشهد اليوم الوطني 93 العديد من الفعاليات والعروض البحرية والجوية الرائعة، مما يجعل هذا الاحتفال مميزًا للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجواء الفرح والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وسيكون اليوم الوطني 93 هذا العام في يوم 23 سبتمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى توحيد السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.