مواقع ومواعيد عروض طيران أمن الدولة احتفالًا باليوم الوطني

أعلنت رئاسة أمن الدولة عن عروض طيران الأمن بالرئاسة بمناسبة اليوم الوطني 93، والمتمثلة في ثلاثة عروض بـثلاث مدن بدءًا من يوم 20 سبتمبر 2023 وحتى يوم 27 سبتمبر.

مواقع ومواعيد العروض

وستنطلق عروض طيران الأمن برئاسة أمن الدولة من محافظة جدة وتحديدًا بالكورنيش يوم 5 ربيع الأول الموافق 20 سبتمبر عند الساعة 4:30 عصرًا، يليه عرض مدينة الرياض بشمال طريق الأمير تركي الأول يوم 8 ربيع الأول الموافق 23 سبتمبر الساعة 3:40 عصرًا، ثم في محافظة الخبر على الكورنيش، وذلك يوم 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر عند الساعة 4 عصرًا.

وسيكون اليوم الوطني 93 هذا العام في يوم 23 سبتمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى توحيد السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

الذكرى الـ 93

ويشير اليوم الوطني 2023 للذكرى الـ93 على تأسيس المملكة العربية السعودية واعتبارها دولة مستقلة من بين دول الخليج العربي، وبالاتفاق يتم تحديد يوم 23 سبتمبر يومًا تاريخيًّا وطنيًّا للاحتفال باتحاد وتأسيس المملكة، تحت مسمى اليوم الوطني السعودي.

هوية اليوم الوطني 93

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

حيث أطلق المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف الـ23 سبتمبر من كل عام تحت شعار “نحلم ونحقق”.