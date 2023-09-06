Icon

إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة Icon وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل Icon موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة Icon لوحات مميزة اليوم عبر أبشر و4 خطوات للتسجيل Icon أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات Icon اليوم.. أول أيام الصفري ومدته 27 يومًا Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجات الحرارة تصل لـ 48 مئوية

موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة،وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرًا.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحالة في الشرقية تؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، حيث ترتفع درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
3 ملايين مسافر عبر مطار الملك خالد خلال شهر

3 ملايين مسافر عبر مطار الملك خالد خلال شهر

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

ونبه الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في المدينة المنورة على محافظات العيص وخيبر وبدر ووادي الفرع، حيث ترتفع درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

وبحسب الأرصاد فإن الموجة الحارة في مكة المكرمة تؤثر على الجموم والعاصمة المقدسة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم