موجة حارة على بدر والعيص وأمطار في عسير وجازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم من موجة حارة على محافظتي بدر والعيص، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة لتتراوح من 47 حتى 48 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن الحالة التي ستبدأ الساعة الـ 12 ظهراً – بمشيئة الله تعالى – تستمر حتى الساعة الـ 5 عصر اليوم.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.