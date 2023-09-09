Icon

برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا الزلزال Icon السبت 23 سبتمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني السعودي Icon خلال أسبوع.. ضبط 16250 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين Icon ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 820 قتيلاً على الأقل Icon مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب Icon أمطار على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 7 مساء Icon سفير الهند لدى السعودية: زيارة ولي العهد مهمة لقمة العشرين ولعلاقات البلدين Icon البيئة: الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء ملكية الإبل غير المرقمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكد أن العالم يعاني أزمة ثقة دولية

مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
مودي يعلن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أمام قادة مجموعة العشرين، إن الاتحاد الإفريقي أصبح عضواً دائماً في المجموعة، محذراً من أن العالم يعاني أزمة ثقة دولية.

الاتحاد الإفريقي ينضم لقمة العشرين

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمته التي جاءت مع افتتاح القمة، إنه يؤمن بوجود اتفاق بشأن ضم الاتحاد الإفريقي إلى كتلة “مجموعة العشرين”، موجهاً الدعوة إلى الاتحاد الإفريقي لكي يصبح عضواً دائماً في المجموعة التي تضم 20 دولة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن

السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن

القبض على شخصين اعتديا على آخر قبل عام

القبض على شخصين اعتديا على آخر قبل عام

ودعا مودي خلال كلمته رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي حالياً، إلى شغل مقعد الكتلة على طاولة قادة مجموعة العشرين كعضو دائم. وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

انطلاق أعمال قمة العشرين

وبدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.
حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن بالفوز بخماسية
الرياضة

الفتح يحرم الأهلي من صدارة دوري روشن...

الرياضة
مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال مدريد
الرياضة

مدرب تشيلسي يؤكد اقتراب كيبا من ريال...

الرياضة
كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني
العالم

كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره...

العالم
رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة
السعودية اليوم

رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة

السعودية اليوم
الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

الهلال يضرب موعدًا مع النصر بنهائي كأس...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان
محمد بن سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان

محمد بن سلمان
خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله
حصاد اليوم

خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

حصاد اليوم
تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض
السعودية اليوم

تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض

السعودية اليوم