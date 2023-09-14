موسكو تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية

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أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، باستدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو إلى الوزارة، مضيفة أن موسكو أعلنت اثنين من موظفي السفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما.
ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها روسيا عددًا من الموظفين العاملين بالسفارة الأمريكية ببلادها.
ففي فبراير 2022، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا طردت بارت جورمان، ثاني أبرز دبلوماسي أمريكي في موسكو، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها غير مبررة وتستدعي ردًا أمريكيًا.
وفي أبريل 2021، طالبت روسيا رسميًا عشرة موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضي البلاد.
وأشارت الخارجية الروسية، في حينها، إلى أن هذا الإجراء يمثل ردًا بالمثل على “الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر”.