Icon

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للنقل Icon وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول Icon بريطانيا تطارد جنديًا هرب من السجن بزي شيف Icon 8 عقوبات ممنوعة في المدارس مهما كانت مخالفة الطالب Icon جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية Icon 8 ضوابط لتسجيل الكتب والمطبوعات في السعودية Icon السفير الأوروبي مقيد في النيجر Icon الأهلي يحاول ضم عبدالرحمن العبيد Icon 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر أبشر Icon موسكو لـ واشنطن: توريد يورانيوم لكييف عمل إجرامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكدت أن استخدامها سيكون له عواقب مخزية

موسكو لـ واشنطن: توريد يورانيوم لكييف عمل إجرامي

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
موسكو لـ واشنطن: توريد يورانيوم لكييف عمل إجرامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف، اليوم الخميس، توريد واشنطن أسلحة اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنه “عمل إجرامي”، مشدداً على أنه لا يوجد حوار مع واشنطن، فقط هناك تواصل حول القضايا الإنسانية الكبرى.

من جهته، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه نبأ سيئ للغاية. وقال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، للصحفيين: “هذه أخبار سيئة للغاية”.

قد يهمّك أيضاً
أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض

أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض

الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما

الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما

وفي هذا الصدد، أشار بيسكوف إلى أن مثل هذه القذائف “استُخدمت بكثافة في يوغوسلافيا”. وأضاف أن “استخدام هذه القذائف كانت له عواقب محزنة للغاية، سجلتها حتى المنظمات الدولية”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وشدد بيسكوف على أن المسؤولية عن عواقب استخدام القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب “ستكون بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت هذا القرار.. وعلى الجميع أن يدركوا ذلك”.

واشنطن واليورانيوم المنضب

في وقت سابق، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

كما أوضح في بيان أن هذه الذخيرة من عيار 120 ميليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لكييف، الأربعاء، أن واشنطن “ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا” التي قال إنها تحقّق “تقدمًا مهمًا” في هجومها المضاد.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
الرياضة

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز...

الرياضة
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
السعودية اليوم

30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود...

السعودية اليوم
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
العالم

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة...

العالم
رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب
الرياضة

رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد...

الرياضة
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء...

السعودية اليوم
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

السعودية اليوم
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
السعودية اليوم

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
أخبار أمنية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان...

أخبار أمنية