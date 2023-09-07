موسكو لـ واشنطن: توريد يورانيوم لكييف عمل إجرامي

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف، اليوم الخميس، توريد واشنطن أسلحة اليورانيوم المنضب إلى كييف بأنه “عمل إجرامي”، مشدداً على أنه لا يوجد حوار مع واشنطن، فقط هناك تواصل حول القضايا الإنسانية الكبرى.

من جهته، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه نبأ سيئ للغاية. وقال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، للصحفيين: “هذه أخبار سيئة للغاية”.

وفي هذا الصدد، أشار بيسكوف إلى أن مثل هذه القذائف “استُخدمت بكثافة في يوغوسلافيا”. وأضاف أن “استخدام هذه القذائف كانت له عواقب محزنة للغاية، سجلتها حتى المنظمات الدولية”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وشدد بيسكوف على أن المسؤولية عن عواقب استخدام القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب “ستكون بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت هذا القرار.. وعلى الجميع أن يدركوا ذلك”.

واشنطن واليورانيوم المنضب

في وقت سابق، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

كما أوضح في بيان أن هذه الذخيرة من عيار 120 ميليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأمريكية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة لكييف، الأربعاء، أن واشنطن “ستبذل قصارى جهدها لدعم أوكرانيا” التي قال إنها تحقّق “تقدمًا مهمًا” في هجومها المضاد.