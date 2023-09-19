جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة السعودية تشارك في اجتماع رباعي بنيويورك بشأن السودان الحج والعمرة تعلن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية انطلاقة قوية لمشاريع برنامج الرياض الخضراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق قصة سجين.. نهاية المخدرات طريق مسدود: سجن أو مستشفى موسم الرياض غير المعادلة وجمع بين الفرجة العربية والعالمية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.02 ريال
تشهد الرياض هذا العام مفاجآت مبهرة ومثيرة خلال فصل الشتاء من خلال موسم الرياض 2023 الذي يحمل شعار Big Time والذي سيكون مختلفًا، حيث سيقام حفل الافتتاح من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.
وفي هذا الإطار، علق الكاتب محمد العرب على القفزة الهائلة في موسم الرياض، عبر حسابه في منصة إكس قائلًا: منذ سنوات طويلة وصناعة الفرجة محتكرة لدى الدراما السورية والسينما المصرية والسياحة المغربية والإعلام اللبناني صناعة الفرجة التسويقية والتجارية واحدة من سمات المجتمعات الحية حتى جاء موسم الرياض ليغير المعادلة ويجمع الفرجة العربية والعالمية في جنباته الزاخرة بالتميز.
وقال العرب: تعتبر صناعة الفرجة من أبرز الصناعات في العالم، حيث تشمل الأفلام والمسلسلات والألعاب والموسيقى والكثير من المنتجات الأخرى التي تهدف إلى توفير الاسترخاء والترفيه للناس وزيادة وعيهم النقدي والثقافي، ومن المعروف أن هذه الصناعة تعد أحد أهم المصادر الترفيهية التي يستخدمها الناس في الوقت الحالي، ولكن هل تعتبر إيجابية صناعة الفرجة في زيادة وعي المجتمع؟
وتابع: في الحقيقة، تلعب صناعة الفرجة دورًا كبيرًا في زيادة وعي المجتمع وتحفيز الناس على التفكير والنقاش حول العديد من القضايا المهمة في حياتهم فمن خلال الأفلام والمسلسلات، يتم تناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك يساعد الناس على فهم هذه القضايا بشكل أفضل وتوعية المجتمع بأهمية حل هذه المشكلات.
وأضاف: من خلال إنتاج الأفلام والمسلسلات الجديدة، يتم تحفيز الناس على الابتكار والإبداع، وذلك يساعد على تطوير المجتمع ورفع مستوى الوعي الثقافي لديهم. كما أنها تساعد الناس على التعرف على ثقافات جديدة وتوسيع آفاقهم الثقافية، وذلك يساعد على تحقيق التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب.
وأشار إلى أن صناعة الفرجة تلعب دورًا هامًّا في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للكثير من الأشخاص، وهذا يساعد على تحسين مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية في الدول المنتجة. ويمكن القول إن صناعة الفرجة تلعب دورًا إيجابيًّا في زيادة وعي المجتمع وتحفيز الناس على التفكير والنقاش حول العديد من القضايا المهمة في حياتهم وهذا يجعلها صناعة ضرورية ومهمة في حياتنا.
وسيضم موسم الرياض 2023 منطقة جديدة باسم بوليفارد هول تتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، كما سيقام أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعد الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف (CR 7) عن شخصية اللاعب كريستيانو رونالدو.
بالإضافة إلى أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة، بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، فضلًا عن إقامة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، وأكبر مهرجانات المصارعة في العالم كراون جول بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم رجالًا وسيدات.