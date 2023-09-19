موسم الرياض غير المعادلة وجمع بين الفرجة العربية والعالمية

تشهد الرياض هذا العام مفاجآت مبهرة ومثيرة خلال فصل الشتاء من خلال موسم الرياض 2023 الذي يحمل شعار Big Time والذي سيكون مختلفًا، حيث سيقام حفل الافتتاح من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.

جمع بين الفرجة العربية والعالمية

وفي هذا الإطار، علق الكاتب محمد العرب على القفزة الهائلة في موسم الرياض، عبر حسابه في منصة إكس قائلًا: منذ سنوات طويلة وصناعة الفرجة محتكرة لدى الدراما السورية والسينما المصرية والسياحة المغربية والإعلام اللبناني صناعة الفرجة التسويقية والتجارية واحدة من سمات المجتمعات الحية حتى جاء موسم الرياض ليغير المعادلة ويجمع الفرجة العربية والعالمية في جنباته الزاخرة بالتميز.

صناعة الفرجة

وقال العرب: تعتبر صناعة الفرجة من أبرز الصناعات في العالم، حيث تشمل الأفلام والمسلسلات والألعاب والموسيقى والكثير من المنتجات الأخرى التي تهدف إلى توفير الاسترخاء والترفيه للناس وزيادة وعيهم النقدي والثقافي، ومن المعروف أن هذه الصناعة تعد أحد أهم المصادر الترفيهية التي يستخدمها الناس في الوقت الحالي، ولكن هل تعتبر إيجابية صناعة الفرجة في زيادة وعي المجتمع؟

زيادة وعي المجتمع

وتابع: في الحقيقة، تلعب صناعة الفرجة دورًا كبيرًا في زيادة وعي المجتمع وتحفيز الناس على التفكير والنقاش حول العديد من القضايا المهمة في حياتهم فمن خلال الأفلام والمسلسلات، يتم تناول العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك يساعد الناس على فهم هذه القضايا بشكل أفضل وتوعية المجتمع بأهمية حل هذه المشكلات.

ثقافات جديدة

وأضاف: من خلال إنتاج الأفلام والمسلسلات الجديدة، يتم تحفيز الناس على الابتكار والإبداع، وذلك يساعد على تطوير المجتمع ورفع مستوى الوعي الثقافي لديهم. كما أنها تساعد الناس على التعرف على ثقافات جديدة وتوسيع آفاقهم الثقافية، وذلك يساعد على تحقيق التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب.

تحفيز الاقتصاد

وأشار إلى أن صناعة الفرجة تلعب دورًا هامًّا في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للكثير من الأشخاص، وهذا يساعد على تحسين مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية في الدول المنتجة. ويمكن القول إن صناعة الفرجة تلعب دورًا إيجابيًّا في زيادة وعي المجتمع وتحفيز الناس على التفكير والنقاش حول العديد من القضايا المهمة في حياتهم وهذا يجعلها صناعة ضرورية ومهمة في حياتنا.

موسم الرياض 2023

وسيضم موسم الرياض 2023 منطقة جديدة باسم بوليفارد هول تتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، كما سيقام أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعد الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف (CR 7) عن شخصية اللاعب كريستيانو رونالدو.

بالإضافة إلى أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة، بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، فضلًا عن إقامة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، وأكبر مهرجانات المصارعة في العالم كراون جول بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم رجالًا وسيدات.