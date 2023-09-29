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كشفت هيئة تقويم التعليم عن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا عن موعد التسجيل في الاختبار التخصصي وليس العام وردت عليه بالقول إن التسجيل سيكون متاحًا في شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله.
ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في وقت سابق عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.
ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.