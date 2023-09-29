كشفت هيئة تقويم التعليم عن موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا عن موعد التسجيل في الاختبار التخصصي وليس العام وردت عليه بالقول إن التسجيل سيكون متاحًا في شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.