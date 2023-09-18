موعد عودة فينسيوس جونيور لـ مباريات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد عودة اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور لمباريات ريال مدريد الإسباني، حيث يُعاني من الإصابة حاليًا.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إن موعد عودة فينسيوس جونيور سيكون بعد 10 أيام أو أسبوعين.

وفي سياق آخر، ظهر اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو بشكل مميز مع نادي ريال سوسيداد في مباراة ريال مدريد أمس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان اللاعب الياباني نجح في صناعة الهدف الأول لزميله أندير بارينتشا وسجل هدفًا ثانيًا لـ سوسيداد ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وذكرت شبكة ” سكواكا” أن اللاعب الياباني نجح في صناعة الهدف الأول لزميله أندير بارينتشا وسجل هدفًا ثانيًا لـ سوسيداد ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ريال مدريد ضد سوسيداد

وفي مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد، سجل سوسيداد الهدف الأول عبر اللاعب أندير بارينتشيا في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل الريال هدفين عبر كل من فريدريكو فالفيردي وخوسيلو في الدقيقتين الـ 46 والـ 62.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد ريال مدريد 15 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الـ 11.

وغاب عن الريال في مباراة أمس، 3 لاعبين وهم؛ فينيسيوس جونيور، أردا جولر وإيدير ميليتاو.

وكانت قائمة ريال مدريد للمباراة جاءت مكونة من: “أندري لونين، كيبا أريزابالاغا، كانيزاريس، داني كارفاخال، دافيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جاسيا وروديجر”.

وشملت القائمة كذلك: “جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، نيكو باز، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز وجونزالو”.