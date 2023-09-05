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تقام الثلاثاء في جدة

موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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تتوجه أنظار العالم الثلاثاء إلى مدينة جدة، وذلك لمتابعة قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق ديسمبر المقبل في السعودية.

قرعة كأس العالم للأندية

وستقام القرعة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت السعودية كما ستنقل على كل منصات ” الفيفا” الرقمية بالإضافة إلى البث المباشر للقنوات السعودية الرياضية.

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وكانت وزارة الرياضة كشفت عبر حسابها في منصة “إكس” الاثنين عن إطلاق الشعار الجديد لمونديال الأندية في السعودية قبل القرعة اليوم.

وتشهد النسخة الجديدة من مونديال الأندية مشاركة 7 فرق، وهي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

شعار - 1 - شعار كأس العالم للأندية

كما يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، كلٌّ من؛ أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بجانب بطل كأس الليبرتادورس الذي سيُحدد لاحقًا.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن مباريات مونديال الأندية 2023، ستُقام على ملعبين، وهما؛ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وأوضح “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سيواجه أوكلاند سيتي، يوم 12 ديسمبر في افتتاح البطولة، وسيتم الكشف عن جدول المباريات بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023.

شعار - 1 - شعار كأس العالم للأندية

 

 

 

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