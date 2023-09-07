موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور

يستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لمواجهة الإكوادور فجر غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتنطلق المباراة فجر الغد في تمام الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية على ملعب ” المونيمونتال” كما تنقل المباراة عبر قنوات MATCH TV , ARENA SPORT 1 HD BIH, ARENA SPORT 2 HD PREMIUM SERBIA.

سبب بقاء ميسي في منتخب الأرجنتين

وفي يونيو الماضي، كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب استمراره مع منتخب بلاده بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022.

وتحدث النجم الأرجنتيني بعد مباراة أستراليا الودية قائلًا لـ شبكة Espn: “لقد استمتعت بالمونديال الأخير، بطريقة غير مسبوقة ولكي أكون صادقًا لو لم أفز بكأس العالم لم أكن أستمر مع المنتخب الوطني”.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: “أنا مستمتع بكل لحظة مع منتخب بلادي، ورسالتي لكل لاعب جديد في المنتخب هو الاستمتاع بكل لحظة مع المنتخب الوطني”.

وتابع: “من الصعب التكهن بنتيجة ما يحدث في مونديال 2026، خاصة أن آخر عامين لم يكونا في أفضل حال بالنسبة لي”.

جدير بالذكر أن ميسي كان ألمح إلى أنه لن يشارك في مونديال 2026 مع منتخب الأرجنتين حيث سيتابع البطولة كمتفرج.

وكان منتخب راقصي التانجو هزم إندونيسيا بهدفين دون رد وديًا في يونيو الماضي في غياب النجم ميسي.

وبدأت المباراة التي أُقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لهز الشباك، وأطلق لاعبو إندونيسيا العديد من التسديدات، إلا أنهم لم ينجحوا في التسجيل.

ونجح لياندرو باريديس في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 38، ليسيطر التانغو على الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين ضد إندونيسيا بهدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر لاعبو إندونيسيا بشكل أفضل، قبل أن ينجح كريستيان روميرو في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 55، لتستمر المحاولات، دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز منتخب التانجو بنتيجة 2\0.