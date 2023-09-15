موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، حيث تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

وستقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل عبر قناة Bein Sports HD 6.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في يونيو الماضي على حساب الوداد البيضاوي المغربي بينما تُوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفيدرالية.

أسعار تذاكر المباراة

وكانت اللجنة المنظمة كشفت عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة حيث تراوحت من 15 ريالًا إلى 20 ريالًا سعوديًّا، أما سعر التذكرة الذهبية فيصل إلى 500 ريال وسعر تذكرة VIP يصل إلى 1000 ريال.

يذكر أن الأهلي المصري يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في جدة.

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في مونديال الأندية.

وعلق على مقطع الفيديو، قائلًا: “الأهلي من أكثر الأندية المتمرسة في كأس العالم للأندية.. القرعة جعلته أمام بداية مُشتعلة محتملة”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي أكدت صعوبة مباراته ضد الاتحاد في حالة تأهله.

وسيبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2023، يوم 15 ديسمبر المقبل، بمواجهة المتأهل من المباراة الافتتاحية التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.