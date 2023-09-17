موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي

تترقب جماهير العميد، مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية.

مباراة الاتحاد ضد أجمك

وتُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز

ويأمل العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو لتحقيق انطلاقة قوية، والفوز بمباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، للمنافسة على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا مبكرًا، خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

ويعول نونو سانتو على خبرات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وفي مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، البرازيلي فابينيو، أملًا في الذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية التي يعود للمشاركة فيها بعد غياب طويل.