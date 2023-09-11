موعد مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا 2023.
ويلعب منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر شبكة قنوات SSC، ويأمل الأخضر في الظهور بشكل مميز في ختام معسكره الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني.
وخاض الأخضر أولى مبارياته الودية بقيادة مانشيني في معسكر نيوكاسل، يوم الجمعة الماضي، حيث واجه منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم، وانتهت المواجهة بخسارة السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وضمت قائمة مانشيني، لمعسكر الأخضر في نيوكاسل 26 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي وعلي البليهي.
كما يتواجد سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.