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ضمن منافسات دور الـ16

موعد مباراة السعودية والهند في دورة الألعاب الآسيوية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
موعد مباراة السعودية والهند في دورة الألعاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى منتخب السعودية تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، لمواصلة تألقه في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022″، وتجاوز عقبة الهند.

مباراة السعودية ضد الهند

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الهند، عند الساعة الثانية والنصف عصر يوم غد الخميس، على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي، ضمن منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية.

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الأخضر في دورة الألعاب الآسيوية
موعد المباراة – المصدر @SaudiNT

ويطمح منتخب السعودية الأولمبي في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في “هانغتشو 2022″، حيث يطمح الشهري لحصد اللقب، فيما يسعى المنتخب الهندي لتحقيق مفاجأة والتأهل.

منتخب السعودية الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @saudiolympic

المنتخبان في دورة الألعاب الآسيوية

وظهر منتخب السعودية الأولمبي بشكل مميز في دورة الألعاب الآسيوية، حيث نجح في حصد 7 نقاط، من التعادل السلبي مع إيران والفوز على منغوليا وفيتنام، ليتأهل إلى الدور التالي في وصافة المجموعة.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الهندي إلى الدور ثمن النهائي في “هانغتشو 2022″، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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