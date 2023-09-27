موعد مباراة السعودية والهند في دورة الألعاب الآسيوية

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يسعى منتخب السعودية تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، لمواصلة تألقه في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022″، وتجاوز عقبة الهند.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد الهند، عند الساعة الثانية والنصف عصر يوم غد الخميس، على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي، ضمن منافسات دور الـ16 من دورة الألعاب الآسيوية.
ويطمح منتخب السعودية الأولمبي في الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في “هانغتشو 2022″، حيث يطمح الشهري لحصد اللقب، فيما يسعى المنتخب الهندي لتحقيق مفاجأة والتأهل.
وظهر منتخب السعودية الأولمبي بشكل مميز في دورة الألعاب الآسيوية، حيث نجح في حصد 7 نقاط، من التعادل السلبي مع إيران والفوز على منغوليا وفيتنام، ليتأهل إلى الدور التالي في وصافة المجموعة.
على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الهندي إلى الدور ثمن النهائي في “هانغتشو 2022″، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.