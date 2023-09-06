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موعد مباراة السعودية ولبنان في تصفيات آسيا تحت 23 عامًا

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
موعد مباراة السعودية ولبنان في تصفيات آسيا تحت 23 عامًا
المواطن - محمد سمعه

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يترقب الجمهور، مباراة السعودية ولبنان في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا التي تقام في قطر العام المقبل.

مباراة السعودية ولبنان

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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وكانت مباريات الجولة الأولى من التصفيات انطلقت اليوم الأربعاء بتعادل بين ميانمار وقيرغيزستان بهدف لكل فريق، وفازت اليمن على سنغافورة بثلاثية دون رد، وفازت ماليزيا على بنجلاديش بهدفين دون رد، وفازت قطر على كوريا الجنوبية بثنائية دون رد، وتعادلت الإمارات مع الصين بدون أهداف، وفازت تركمنستان على الصين تايبيه برباعية دون رد، وفازت إيران على هونج كونج بثلاثية دون رد، وفازت فيتنام على غوام بسداسية دون رد.

منتخب السعودية

أما منتخب كمبوديا فتعادل مع منتخب لبنان بهدفين لكل فريق، أما منتخب تايلاند ففاز على منتخب الفلبين بخماسية دون رد، وفاز منتخب أوزبكستان على أفغانستان بثمانية أهداف لهدف، وفاز منتخب عمان على منتخب سوريا بثنائية دون رد.

وفاز المنتخب العراقي على ماكاو بنتيجة 13/ 0، وفاز منتخب فلسطين على البحرين بهدف، وفازت أستراليا على لاوس بسباعية لهدف.

أما المنتخب السعودي ففاز على مونغوليا بثلاثية لهدف، وفازت الكويت على تيمور الشرقية برباعية دون رد.

وفي مباراة السعودية ومنغوليا، افتتح المنتخب المنغولي افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الأخضر في الدقيقة الـ 87 في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب مصعب الجوير ثم أضاف اللاعب عبدالله رديف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعند حلول الدقيقة الـ 13 من الوقت بدل الضائع، نجح الأخضر في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد مران، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 3/ 1.

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